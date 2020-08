Secretário de cultura de Santa Luzia é afastado durante operação do Ministério Público

Vista da cidade de Santa Luzia (foto: Google imagens )

de Minas Gerais (MPMG) deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (13), em, que culminou com ododeUlisses Brasileiro Filho.

Batizada de “Disruptura”, a operação faz parte das investigações sobredena locação de equipamentos utilizados em festas e eventos promovidos pela prefeitura.

Ações de busca e apreensão foram realizadas na prefeitura, secretaria de cultura, na sede da empresa que prestava serviço à administração municipal, e ainda nas residências dos alvos das investigações.

Além de ser afastado preventivamente por 180 dias, o secretário de cultura do município está proibido de frequentar as dependências da prefeitura, assim como de se comunicar com os outros investigados.

O MPMG ainda sequestrou R$61,9 mil dos investigados para assegurar o ressarcimento de danos ao erário e suspendeu o direito da empresa investigada de prestar serviços ao município.

Todo o material apreendido durante a operação será analisado e fará parte do processo que apura crimes de realização de despesas vedada por lei, desvio de recursos públicos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas variam de 7 a 31 anos de reclusão.

Valores retornados durante campanha eleitoral

As investigações do Ministério Público tiveram início em 2017, após denúncia de que a empresa de locação teria recebido pagamentos superfaturados da prefeitura de Santa Luzia. Parte dos valores teria sido devolvida pela empresa como contribuição durante a campanha eleitoral da então prefeita Roseli Ferreira Pimentel (PSB).

Utilização do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural

Em 2019, uma nova denúncia foi feita envolvendo a mesma empresa e a prefeitura de Santa Luzia. A quantia de R$61,9 mil, proveniente do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, teria sido destinada à empresa de locação para o pagamento de serviços prestados durante a festa de aniversário da cidade em 18 de março.

A quantia teria sido paga sem a prévia deliberação e autorização do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural da cidade, prática que configura crime.

O Estado de Minas procurou a prefeitura de Santa Luzia, mas até o momento da última atualização dessa reportagem não obteve retorno.