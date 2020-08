Pará de Minas: Homem morre depois de prender a perna em máquina agrícola

Resgate da vítima foi feita utilizando o helicóptero dos bombeiros (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem de 38 anos morreu em umcom umaagrícola em Pará de Minas. O acidente ocorreu nessa quarta-feira (12). O agricultor foi encontrado pelos militares do Corpo de Bombeiros com uma daspresa no maquinário.

Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima, que estava inconsciente, foi encontrada com a perna esquerda completamente presa ao equipamento.

Os militares desmontaram a trituradora de capim e encaminharam a vítima de helicóptero para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.



Os bombeiros informaram ainda que, devido à gravidade dos ferimentos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia os primeiros atendimentos médicos.