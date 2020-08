Justiça condena Prefeitura de Ituiutaba por racismo e perseguição a servidora

Ituituaba - Foto ilustrativa (foto: Reprodução/Google Street View)

Uma servidora pública da Prefeitura Municipal de Ituiutaba será indenizada em R$ 5 mil após sofrer assédio moral por um superior. Ela foi alvo de agressões verbais de cunho racista e perseguida por ele.









Em depoimento, uma testemunha confirmou que a servidora era constantemente ridicularizada, chamada de "preta, negra, pobre e incompetente" pelo chefe. A vítima chegou a ser diagnosticada com transtorno depressivo em função dos ataques constantes e recebeu auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





O município pagará R$ 5 mil à vítima por danos morais. Ela, entretanto, julgou o valor insuficiente e recorreu, pedindo R$ 80 mil. Até o momento, o relator do caso, desembargador Moacyr Lobato, julgou que o valor fixado é suficiente.





A decisão afirma que "as provas não deixam dúvidas de que a relação entre o superior e a funcionária era conturbada, preconceituosa e abusiva". Para o desembargador relator do caso, trata-se de uma atitude ilícita.





Procurada, a Prefeitura de Ituiutaba ainda não se manifestou sobre o assunto.