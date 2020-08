Pesquisa aponta empate na disputa pela prefeitura de Juiz de Fora

Pesquisa apresenta 15 possíveis pré-candidatos para concorrer ao cargo de prefeito de Juiz de Fora (foto: foto: Marcos Alfredo)

Pesquisa eleitoral para medir intenção de votos - para pré-candidatos ao cargo de prefeito de Juiz de Fora - aponta empate técnico. Três nomes lideram a pesquisa, Delegada Sheila (PSL); Margarida (PT) e Wilson da Rezato (PSB). De acordo com resultado da pesquisa, na intenção de voto espontânea - quando não é citado nenhum nome de possível candidato - do total de intenção de votos, Margarida e Wilson da Rezato empatam com 5,7% cada; e Delegada Sheila com 2,6%.

Intenção de voto espontânea - quando não é citado nenhum nome de possível candidato (foto: Akros Pesquisa)

Já na intenção de voto estimulada - quando são apresentados prováveis 15 nomes de pré-candidatos - os dados registram 16,3% para Delegada Sheila; 16,2 para Wilson da Rezato; e 15,9 para Margarida.

Intenção de voto estimulada - quando são apresentados prováveis 15 nomes de pré-candidatos (foto: Akros Pesquisa)

Rejeição

A pesquisa também abordou a taxa de rejeição de possíveis pré-candidatos na disputa eleitoral ao cargo de chefe do executivo municipal.

O atual prefeito de Juiz de Fora lidera com 34,5% dos votos de rejeição; em segundo lugar a atual deputada federal Margarida Salomão com 23,1%; na terceira posição com 19,9% a delegada Sheila - atual deputada estadual; na quarta posição o pastor Aloísio Penido com 14,5%; e em quinto no ranking Wilson da Rezato com 12,1%.

Taxa de rejeição de possíveis pré-candidatos na disputa eleitoral (foto: Akros Pesquisa)

Os dados foram coletados pela empresa Akros Pesquisa no período entre 1º de agosto a 5 de agosto, de 2020, e a divulgação ocorreu nesta terça-feira, 11 de agosto.

A pesquisa, no valor de R$ 5 mil, foi contratada e custeada pela própria empresa Centro de Ensino, Pesquisa, Consultoria, Marketing e Pratica Juridica de Juiz de Fora Ltda, por meio do CNPJ 35703538000147.

Para Cristiano Batista dos Santos, diretor da Akros Pesquisa, os três candidatos estão realmente empatados. "A pesquisa reflete o cenário nacional da política influenciando as eleições municipais, pois temos o PSL da direita e o PT representando a esquerda. Mas, entre os três primeiros citados na pesquisa é praticamente impossível estabelecer quem está na frente", analisa Cristiano que também é cientista político.

A pesquisa teve amostra de 1.010 entrevistados, com margem de erro de 3% para mais ou para menos. Ainda, segundo ele, a pesquisa foi aplicada em residências de 18 macrorregiões de Juiz de Fora, e também foi considerado o perfil de faixa etária e sexo.

Perfil dos entrevistados

Sexo:

Homens (45,5%)

Mulheres (54,5%)

Faixa etária:

16-24 anos (11,68%

25-34 anos (19,31%)

35-44 anos (18,91%)

45-59 anos (24,95%)

60 ou mais (25,15%)

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TRE), no dia 5 de agosto. com o número de identificação MG-02281/2020. O responsável estatístico é Augusto da Silva Rocha, com registro no CONRE nº 7655.