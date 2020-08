Jovens ameaçam acender fogueira em praça por demora nas obras

Placa colocada no local da obra da pista de skate. (foto: Juventude Cultural Luziense/Divulgação )

Uma obra que estava com a conclusão prevista para dezembro de 2019 está gerando atrito entre jovens moradores do bairro Cristina e a prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A construção de uma pista de skate na Praça da Juventude, orçada em R$ 328 mil, trouxe expectativas para os jovens que organizavam batalhas de rap e outros eventos comunitários no local, mas a demora para a entrega da obra e a falta de retorno por parte prefeitura, estão gerando ansiedade e insatisfação.



“Se nada for feito até o fim de agosto, vamos acender uma fogueira na praça, como forma de protesto”, afirma Gustavo Medeiros, organizador de eventos no local entre 2017 e 2018.

“Nunca tivemos problema com confusão ou violência nas batalhas de rap. Os eventos até geravam renda para o comércio e para os ambulantes que vendiam comida e bebida durante as batalhas”, lembra Gustavo. “Quando a pandemia acabar, essa renda vai ser ainda mais importante para todos nós”, acrescenta.

Seu Ribeiro é morador do bairro, ativista cultural e músico, e conta que a obra foi feita sem consulta popular. “Eles destruíram a quadra onde aconteciam as batalhas de rap sem perguntar nada para ninguém”.



O músico ainda lembrou que os eventos na Praça da Juventude fortaleceram a cena e a cultura hip hop na região. “Eu me considero um cuidador voluntário da praça. Agora, está tudo parado, colocaram fogo nos tapumes ao redor da obra, tem ferragem exposta, está perigoso”, relata.

Fotos comparando a antiga quadra de esportes com o canteiro de obras atual. (foto: Juventude Cultural Luziense/Divulgação )

Segundo os moradores do Bairro Cristina, o prefeito Christiano Xavier (PSD), esteve na praça no dia 26 de julho, para apresentar as melhorias feitas no local, como a instalação de novos bancos e a realização de obras de paisagismo. Ainda durante a visita, o prefeito teria dito que uma nova licitação seria feita dentro do prazo de duas semanas para a finalização da obra da pista de skate. “Nosso medo é essa obra ficar esquecida durante o período eleitoral e acabar não sendo feita”, ressalta Gustavo.

A prefeitura de Santa Luzia informou que o novo processo licitatório para a conclusão da pista de skate teve início no dia 23 de julho, e que a empresa vencedora deve ser divulgada até o final de agosto.

Queimada urbana é crime

De acordo com a lei 9.605-98, realizar queimadas nas cidades é crime e pode resultar em multa e detenção. Queimadas em ambientes urbanos, além de colocarem em risco edificações, e a flora e fauna locais, ainda configuram risco à saúde humana.