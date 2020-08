Véspera do Dia dos Pais arrasta consumidores ao Centro de BH

Movimento de pessoas no Centro de BH na véspera do Dia dos Pais (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



reabertura do comércio desde o início da pandemia do novo coronavírus começou agitado em Belo Horizonte. A véspera do Dia dos Pais movimentou mais ainda o Centro da Capital, onde muitas pessoas se concentraram para fazerem compras de presentes.



12:23 - 06/08/2020 Com longas filas e pouco distanciamento, shopping reabre as portas no Centro de BH Hipercentro com o filho, Arthur Soares, de 11, para garantir a lembrança do marido. “Vim mesmo porque não tinha opção, senão eu não viria”, conta a doméstica. “A gente tem ficado em casa, saindo somente para o necessário. Valeu a pena. O papai (de Arthur) vai ficar feliz.” Lucilene Soares, de 33 anos é moradora do Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de BH, e foi aocom o filho, Arthur Soares, de 11, para garantir a lembrança do marido. “Vim mesmo porque não tinha opção, senão eu não viria”, conta a doméstica. “A gente tem ficado em casa, saindo somente para o necessário. Valeu a pena. O papai (de Arthur) vai ficar feliz.”





A compra foi efetuada no Shopping Cidade, que investiu R$ 100 mil nas adaptações para a reabertura e aposta nas vendas para a data que movimenta a economia anualmente no segundo domingo de agosto. Álcool em gel, aferição de temperatura, televisores com informativos, sinalizações e regras nas portas dos elevadores são algumas medidas que precisaram ser tomadas para atender a capacidade máxima de 1.905 clientes.



Lucilene Soares, de 33 anos, com o filho, Arthur Soares, de 11 (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)