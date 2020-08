Bombeiros controlam incêndio em supermercado no Coração Eucarístico

(foto: Google Street View/Reprodução)

Militares do Corpo de Bombeiros controlaram um princípio de incêndio em supermercado localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte.









As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao endereço e conseguiram controlar as chamas e eliminar os riscos com o uso de extintores.

Os militares informaram que o fogo estava na área de refrigeração do supermercado. O incêndio foi controlado e ninguém se feriu.