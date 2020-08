Motociclista 'vencido pelo sono' bate em poste e morre no Anel Rodoviário

Acidente ocorreu no Anel Rodoviário (foto: Google Street View/Reprodução)



Uma sequência de acidentes foi registrada no Anel Rodoviário na madrugada deste sábado (8). Um motociclista morreu após bater em uma mureta na altura do quilômetro 467, no Bairro Engenho Nogueira, Região da Pampulha, no sentido Vitória. De acordo com a Polícia Militar (PM), a moto deslizou pela barreira até colidir em um poste de iluminação.









O motorista do veículo disse aos policiais que tentou desviar, mas não houve espaço nem tempo suficiente. Com isso, o carro também bateu na mureta e o motorista ainda sofreu ferimentos. Ele foi atendido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado juntamente com a vítima atropelada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Oeste.