Quebra de peça de registro faz 'chover' em cruzamento do centro de Uberaba

Um fato inusitado no início da manhã desta sexta-feira chamou a atenção de todos que passavam pela esquina da Rua Senador Pena com a Avenida Leopoldino de Oliveira, região central de Uberaba (MG).





jato de água saia de um bueiro, alcançava cerca de 10 metros, ultrapassando a fiação elétrica, e depois grande quantidade de água caia sobre os veículos que passavam pelo cruzamento.



Segundo informações da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), o forte vazamento aconteceu depois da quebra de uma peça do registro geral de água da rede, que estava pressurizada. Momentos antes, equipes técnicas da Codau manuseavam o registro para fechar a distribuição da região, pois executavam a manutenção de um vazamento de rede na Rua Santo Antônio.





O diretor financeiro e comercial da Codau, Luiz Antônio Molinar Henrique, explica que, logo após a quebra do registro, em um primeiro momento, o jato subiu cerca de 10 metros de altura e depois diminuiu com a redução da pressão. “Não foi possível estimar a quantidade de água que vazou. Mas esse vazamento ocorreu por um período de cerca de 15 minutos, até a chegada das equipes técnicas, que estavam na rua Santo Antônio, nas proximidades do local do ocorrido, realizando uma outra manutenção. A pressão da água na tubulação era de 6 metros de coluna d'água (m.c.a)”, explicou.





O trânsito na Rua Senador Pena, trecho entre a Rua Governador Valadares e a avenida Leopoldino de Oliveira, está lento, pois as equipes estão trabalhando em meia à pista.





A Codau elerta para que os moradores da região central fiquem atentos às suas reservas de água, até que o abastecimento seja normalizado. A previsão é que o problema seja resolvido pelos técnicos do Codau até por volta das 17h desta sexta-feira.