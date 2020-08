Efeitos da pandemia: uso de antidepressivos cresce em Minas Gerais

(foto: Pixabay)

são um dosdo novo. É possível constatar o aumento da procura depara tratarna população em geral. Nos últimos dois anos, considerando um recorte para, o volume de usuários para esses tipos de fármacos aumentou 35,5%. São dados aferidos em estudo coordenado pela, health tech com atuação no gerenciamento de planos de benefícios de medicamentos (PBM).No acumulado registrado nos primeiros seis meses deste ano, consta o consumo desses medicamentos porno paralelo com o mesmo período em 2018, com 2.198. Em 2019, foram 2.565 usuários. O levantamento abarca o número de beneficiários de programas empresariais de PBM em Minas Gerais. Na aferição de janeiro a junho de 2020, outra informação dá conta da utilização, no estado, de, o que refere-se a uma média deA psicóloga Maria Clara Jost lembra que a pandemia provoca uma grande mudança no ritmo de vida. Com a volta para dentro de casa e dentro de si mesmo, na esteira dos sentimentos aflorados surgem novos questionamentos, alterações de hábitos e atitudes, considerações sobre os relacionamentos interpessoais e a sobre a própria existência."Há uma interrupção nos projetos, nos planos pessoais. Sentimentos que poderiam estar obscurecidos se evidenciam. Solidão, frustração, falta de sentido sobre a vida, estão entre eles. O indivíduo pode não ter mais em quem confiar. Um ruptura que traz à tona esses sentimentos com mais intensidade", diz.Nesse ponto, continua Maria Clara, fatores externos se tornam desencadeadores de transtornos latentes (entre quem já tem a predisposição ou não) e, em outros casos, agravando circunstâncias já experimentadas, no que diz respeito à saúde emocional. A depressão é um deles. "Por outro lado, esta é uma oportunidade de reflexão sobre a necessidade de mudar uma situação que já estava na hora de mudar", pontua a psicóloga.