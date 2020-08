Carro bate em canteiro, arranca árvore e capota no Triângulo Mineiro

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Um carro capotou na madrugada desta segunda-feira em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após o motorista perder o controle da direção. Apesar da gravidade do acidente, quatro adultos e uma criança que estavam no veículo sofreram apenas ferimentos leves.









Segundo a PM, testemunhas ajudaram motorista e passageiros a saírem do carro. As vítimas foram conduzidas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.





De acordo com o boletim de ocorrência, uma das integrantes do Samu afirmou que as vítimas sofreram ferimentos leves, mas que seria necessário que elas comparecessem ao hospital “para receberem um atendimento mais adequado”.





O Corpo de Bombeiros também esteve no local do acidente. O carro, que estava com a documentação irregular, foi removido para o Detran.