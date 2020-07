Região das trilhas Perdidas, em Nova Lima, está mais perto de se tornar área preservada

Por conta da pandemia, trilhas novalimenses estão fechadas. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O que falta?

A área que abrange o Complexo de Trilhas das Perdidas, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está a um passo de ser convertida em unidade de conservação ambiental. Nessa quarta-feira (29), a, proprietária de parte do terreno, deu aval à transformação. Falta, agora, o consentimento de outra mineradora, a AngloGold Ashanti, dona da outra parcela do espaço.As trilhas são bastante utilizadas por ciclistas que gostam de se aventurar pelo caminho de terra e admirar o verde do local. O aval da Vale foi dado em reunião do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema) de Nova Lima.Para o presidente do órgão e secretário deda cidade, Danilo Vieira Júnior, transformar o espaço em unidade de conservação é essencial para unir diversas áreas preservadas entre as bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba. Asestão no corredor ecológico do Vale do Mutuca.“Na bacia do Paraopeba, há muitas áreas protegidas, como o Parque do Rola-Moça. O trecho de Perdidas seria a conectividade com outras áreas de conservação, como a Serra do Gandarela”, explica. “É uma área que tem grande apreço da sociedade civil, não só pelo valor ambiental, mas pela questão turística”, diz Danilo.A preservação de Perdidas é pauta das reuniões do Codema há cerca de um ano. Durante o processo de discussão, entidades como a ProMutucas, a Associação Mountain Bike BH e o Projeto Trilhas defenderam a transformação do espaço em unidade de conservação.Para Frederico Lanna, que milita nas entidades e compõe o Codema, o reconhecimento é importante para a valorizar o local de “nascimento” do mountain bike na região.“É a trilha mais importante da Região Metropolitana. Reconhecer que, além da trilha, toda a área é relevante ambientalmente e para a prática do esporte, mostra a vocação de Nova Lima para o esporte e para o turismo”, projeta.A prefeitura novalimense aguarda a sinalização positiva da AngloGold para iniciar os trâmites rumo à oficialização. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Executivo municipal e mineradora tiveram conversas animadoras na semana passada.“Para o município, ficaria muito complicado criar unidades de conservação indenizando as empresas pelos territórios. É uma área muito grande”, diz.Procurada pelo, a AngloGold confirmou, por meio de nota oficial, a existência de diálogos sobre a questão.“Mantendo sempre o diálogo aberto com a comunidade e os órgãos públicos, a AngloGold Ashanti mantém conversa com o Município sobre está área, visando a compatibilidade com os projetos de interesse da empresa naquela região e as propostas de conservação”.