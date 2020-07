Homens tentam incendiar casa de mulher na Grande BH; ex-companheiro seria mandante do crime

Movimentação na Rua Bom Sucesso chamou a atenção da vizinhança, que acionou a PM (foto: Reprodução/Google Street View) casa de uma mulher no Bairro Durval de Barros, em Ibirité, cidade de Região Metropolitana de Belo Horizonte. ficou por pouco de ser queimada na madrugada desta quinta-feira. O principal suspeito de ser o mandante da ação criminosa é o ex-marido dela. de umanoBairro Durval de Barros, em, cidade de. ficou por pouco de serna madrugada desta quinta-feira. O principal suspeito de ser o mandante da ação criminosa é o ex-marido dela.









A movimentação e os ruídos vindos da casa levantaram suspeitas por parte da vizinhança, que acionou a Polícia MIlitar (PM). Era comum a intervenção da corporação no local, já que o ex-marido e suspeito de comandar a ação criminosa era um agressor, de acordo com a mulher. A separação tinha se concretizado há dois anos, segundo ela.





Os outros dois suspeitos e invasores da residência ouviram a chegada da PM pela Rua Bom Sucesso e conseguiram fugir, mas deixaram os materiais para trás dentro de uma mochila. A Polícia Civil seguirá com as investigações do caso.