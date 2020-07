Caminhão carregado de explosivos tomba no Sul de Minas; motorista morreu

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um caminhão carregado detombou nae caiu dentro do Rio Sapucaí na manhã desta terça-feira em, próximo à Itajubá, no. O motorista morreu.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 8h30. A vítima tem 18 anos.Equipes de bombeiros cuidaram do isolamento e segurança da cena. O Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e uma equipe especializada em transbordo foram acionados."Autoridades confirmam que vão estudar se afoi abalada, já que a lateral foi arrancada com o impacto do veículo, sendo assim, a ponte ficará interditada por tempo indeterminado", informou a prefeitura de Delfim Moreira.Segundo a administração municipal, os motoristas que precisarem fazer o trajeto Itajubá e Delfim Moreira devem utilizar as alternativas via bairro Santa Rosa ou por Wenceslau Braz e pegar a entrada da Peixe, sentindo Bairro Barreira."Os motoristas que estiveram fazendo o trajeto do Vale do Paraíba (SP) para Itajubá (MG) deverão acessar a rodovia pela cidade de Wescenlau Braz, com ponyo de acesso no trevo da Barreira", acrescentou a nota.