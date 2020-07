O jovem foi resgatado e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) caminhão carregado com terra caiu sobre ele quando realizava uma manobra em uma obra na Rua Afonso de Castro, no Bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele foi resgatado pelos Bombeiros em segurança e levado para o hospital sem fraturas aparentes. Um rapaz de 18 anos foi socorrido com vida na manhã desta terça-feira (28) depois que umcarregado comcaiu sobre ele quando realizava uma manobra em uma obra na Rua Afonso de Castro, no Bairro, Região do Barreiro, em. Ele foi resgatado pelos Bombeiros em segurança e levado para o hospital sem fraturas aparentes.

Jovem é prensado por caminhão que ajudava a manobrar e acaba soterrado; veja vídeohttps://t.co/llzM9aPDce pic.twitter.com/1mm03sc9UJ — Estado de Minas (@em_com) July 28, 2020





Segundo o Corpo de Bombeiros, Thiago Lemos, de 18 anos, estava do lado de fora do veículo auxiliando o motorista a fazer uma manobra quando foi atingido. Ele foi atropelado, prensado e soterrado pela terra que estava na carroceria do caminhão.









Na sequência, uma ambulância transportou o paciente estabilizado até o helicóptero de resgate que prosseguiu com a condução até o Hospital Risoleta Tolentino Neves. O salvamento durou cerca de 15 minutos.

O quadro de saúde da vítima ainda não foi atualizado depois da ocorrência.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira