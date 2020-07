COVID-19: site criado por universidade reúne dados de Minas

Projeto visa ajudar a população a compreender melhor a dinâmica de transmissão da doença (foto: Pixabay/Reprodução) Cefet de Curvelo desenvolveram um dados sobre o novo coronavírus em Minas. A plataforma é alimentada a partir do cruzamento de informações oficiais de diversos órgãos públicos e pretende ajudar a população a compreender melhor a doença. Alunos e professores do curso de engenharia civil dode Curvelo desenvolveram um site que reúne, diariamente,sobre o novoem Minas. A plataforma é alimentada a partir do cruzamento de informações oficiais de diversos órgãos públicos e pretendea população a compreender melhor a doença.









Para auxiliar no enfrentamento à pandemia, a plataforma busca ajudar a população a entender melhor a dinâmica de transmissão do coronavírus. O Cefet/MG informou que o site disponibiliza o cruzamento de dados oficiais sobre os casos de contaminação e os relaciona com a infraestrutura social e ações de prevenção.





Os dados são coletados de alguns sites governamentais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).