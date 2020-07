Motorista do veículo sofreu apenas escoriações e recusou atendimento médico (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)













A passarela, que liga o Centro de Salinas ao Bairro Muritiba, foi sinalizada e isolada pela prefeitura da cidade para prevenir outros acidentes.

Um homem, de aproximadamente 30 anos, levou um grande susto nesse sábado, ao cair com o carro de uma altura de cerca dede uma passarela em, no Norte de Minas. Apesar da queda, de acordo com o, o rapaz sofreu apenas escoriações, chegando a esperar o socorro sentado ao lado do carro, na beira de um córrego.