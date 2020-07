Adoção de animais aumenta durante isolamento social por COVID-19

Adoção de animais, como cães e gatos, durante a pandemia do novo coronavírus aumentou (foto: Divulgação) pandemia do novo coronavírus pode ser um desafio. De acordo com pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ficar em casa e isolado durante estado novopode ser um desafio. De acordo com pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), casos de depressão quase dobraram e os de ansiedade e estresse tiveram aumento de 80% durante a quarentena . Nesse período, muitas pessoas têm encontrado refúgio nos animais , e a adoção foi adaptada para as novas regras de isolamento social.





Brumadinho, entramos em contato. Fizemos cadastro e entrevista, e o Pingo chegou.", conta o casal.



Caio Mendes e Bruno Pontes adotaram um cachorro, Pingo, no final de maio (foto: Luan Jerônimo) Caio Mendes e Bruno Pontes são casados há três anos e no final de maio decidiram adotar um cachorro, o Pingo. “Sempre quis ter um cãozinho e após assistir a reportagem sobre os animais resgatados no desastre da barragem de, entramos em contato. Fizemos cadastro e entrevista, e o Pingo chegou.", conta o casal.A chegada do novo integrante levou a boas alterações na rotina da família: "Mudou muita coisa, é uma responsabilidade muito grande e uma companhia muito alegre, que levantou a energia de nossa casa, ainda mais nestes tempos de isolamento social”.

A fazenda, em Brumadinho, Região Metropolitana de BH, é um dos locais que abriga animais para adoção. Desde o final de maio, 60 deles, entre cães e gatos, encontraram novo lar, segundo a analista ambiental e gestora da fazenda,Ela conta que além das campanhas on-line de adoção, o que motivou esse aumento foi a busca de um companheiro para os dias de solidão na quarentena.“Primeiro abandonamos as feiras físicas durante esta pandemia e ampliamos a campanha on-line, o que atingiu um público maior. Ficou claro nas procuras que as pessoas queriam companhia, e com certeza cães e gatos são excelentes para isso", afirma Magda.Ela destaca que é preciso ter consciência também do cuidado que os pets vão demandar: "Eles estão disponíveis para dar e receber carinho e atenção. Requerem cuidados que fazem as pessoas saírem da rotina”.



Dúvidas, fotos, vídeos e entrevistas estão sendo feitas de forma on-line.





Caso a pessoa esteja interessada em adotar, a fazenda entrega o animal em casa, desde que o endereço seja na Região Metropolitana de BH, segundo Magda Castro.



O cão ou gato chega para o novo dono já vacinado, vermifugado e castrado.





A adoção dos animais está sendo feita de forma totalmente on-line durante a quarentena (foto: Divulgação)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina