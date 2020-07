PM apreende 67 garrafas de bebida falsificada na Grande BH

(foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu ontem, em São Joaquim de Bicas, 67 garrafas de bebidas alcoólicas (uísque, amarula e vodka) sob suspeita de que sejam falsificadas. Policiais comandados pelo Sargento Albert suspeitaram de um carro com quatro homens e, em busca, encontraram as garrafas no porta-malas e no interior do veículo.





Os homens disseram que as garrafas haviam sido compradas no Shopping Oiapoque, em Belo Horizonte, e que seriam para revenda. No entanto, não havia comprovação em nota fiscal da mercadoria. Os quatro suspeitos de tráfico ilegal de bebidas foram levados, junto com a mercadoria, para a Polícia Federal.





Drogas apreendidas

Vinte quilos de maconha, 273 pedras de crack, seis pinos de cocaína, um celular furtado recuperado, quatro prisões e uma apreensão de menor, dois rádios comunicadores. Esse o saldo de apreensões de drogas nesta segunda-feira, em três operações da Polícia Militar, duas em Belo Horizonte e uma em Guarda-Mor, no Triângulo Mineiro.



Na capital, dois homens foram avistados por um patrulha no Bairro Alto Vera Cruz. Eles tentaram fugir pelo beco e acabaram presos. Com eles foram apreendidas 201 pedras de crack, um celular e R$ 324 em dinheiro.





Na Boca da Favelinha, no Bairro Novo São Lucas, dois suspeitos, um maior e um menor, foram capturados pela Polícia Militar. Com eles foram encontradas 72 pedras de crack, seis pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e R$ 399.







No KM 255 da MG- 188, na cidade de Guarda-Mor, patrulheiros rodoviários estaduais abordaram um Corsa, placa NGX 7810, de Uberlândia, onde foram encontrados 20 quilos de maconha. A droga estava no porta-malas do carro. O motorista é suspeito de tráfico. O suspeito foi levado, com as drogas e o veículo, para a Delegacia de Paracatu.