DER retira pedra que estava para se soltar na Serra da Piedade

Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte – embora o santuário dedicado à padroeira de Minas esteja fechado para visitação devido à pandemia do novo coronavírus. Uma pedra que estava em risco de se soltar e cair sobre a pista, no km 3,8 da AMG-1235, no sentido da portaria para o topo da montanha, foi retirada pela equipe de manutenção do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).





Conforme a assessoria do departamento informou na tarde desta terça-feira (21), os trabalhos ainda não estão concluídos, pois foi feito um projeto de contenção da encosta no local, "com o objetivo de evitar que outros deslizamentos de materiais como pedras ou terra venham a atingir a pista".









Como se trata de trabalho manual, explicam os técnicos do DER, no qual as telas são montadas formando caixas e essas são preenchidas com pedras, ainda não é possível definir data para o término dos serviços.



Interditado por causa da pandemia





Desde 19 de março, o complexo do Santuário Nossa Senhora da Piedade, administrado pela Arquidiocese de BH e fechado à visitação geral, obedece o decreto de dom Walmor para evitar aglomerações.



As determinações incluem as paróquias de 28 municípios da RMBH.

"Nosso objetivo é garantir a segurança dos devotos. Portanto, priorizamos as transmissões virtuais, sem o público e obedecendo também às determinações das prefeituras Caeté e Sabará", afirma o reitor, padre Wagner Calegário, em entrevista publicada pelo Estado de Minas nesta terça-feira (21).



"Entendemos a ansiedade das pessoas para irem ao santuário, mas, por enquanto, é impossível. Pode ser que mais adiante ele seja reaberto para visitação. Temos que aguardar", explica.