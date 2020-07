Gari de BH ganha moto nova após viralizar na internet por ter sido roubado

Dias de luta e dias de glória. Há algumas semanas, oAndré Araújo Leandro Pereira, de 37 anos, viveu seu dia de luta quando, na mesma data em que perdeu a mãe, foi roubado . Depois do incidente, ele gravou um vídeo pedindo para devolverem o veículo, que acabou viralizando na internet. Agora, o gari vive seus dias de glória: já recebeu doações, oferta de emprego e, por fim, umanova.

André Araújo foi receber a nova moto, para substituir a que foi roubada na porta do Hospital Madre Teresa, em BH

No vídeo, André conta que usava a moto para garantir o sustento da família, já que está cumprindo aviso prévio no antigo emprego. Uma empresa que presta serviço de limpeza urbana em Belo Horizonte ofereceu uma vaga para o gari.Além disso, internautas também se mobilizaram com umavirtual para ajudá-lo.