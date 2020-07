Tv Alterosa Leste abre sinal para transmitir videoaulas em Valadares

Uma das beneficiadas pela iniciativa é Nicole Moreira, de 8 anos, que mora na zona rural de Valadares, onde não há internet (foto: Washington Bonifácio (TV Alterosa) )

Nicole Fernanda Moreira, de 8 anos, mora na zona rural de Governador Valadares, Leste de Minas. O acesso até a casa dela é difícil, internet não chega ao local. Com o distanciamento social causado pela pandemia do, a pequena estudante – assim como milhares de alunos espalhados pelo país – não pôde mais frequentar a escola. As atividades eram enviadas em envelopes lacrados e higienizados, porém ela não contava com a explicação do professor, fundamental nesta fase de aprendizado – cabia a uma conhecida da família auxiliar nas atividades.Toda essa dificuldade teve fim pelas ondas da TV. Nicole e outras crianças da região, sem acesso à internet, agora podem assistir às aulas pela televisão, numa parceria entre ae a prefeitura da cidade.



“Era difícil demais porque ela ficava sem saber o que fazer, às vezes. Sem contar a correria das professoras para trazer as atividades aqui em casa e de outros tantos alunos”, conta Maria José da Silva Andrade, madrinha de Nicole.



A prefeitura de Governador Valadares já havia criado uma plataforma digital para que videoaulas fossem ministradas para os alunos, inclusive com um chat de comunicação direta com os professores. O problema é que nem todos têm internet em casa. Além da cidade de Valadares, a zona rural conta com 16 distritos.



Projeto foi baseado em decreto federal





Por dia, são duas horas de aulas para crianças e adolescentes: das 8h às 9h e das 10h às 11h, de segunda a sexta. Cada disciplina tem de oito a 18 minutos de duração. Entre os horários das turmas são transmitidas vinhetas sobre saúde e divulgação dos trabalhos realizados pelas escolas municipais da cidade.





Foi quando o secretário de Educação da cidade, José Geraldo Lemos Prata, ficou sabendo do Decreto nº 10.312, da Presidência da República, de 4 de abril de 2020, que autoriza as emissoras de TV a criarem canais temporários com a finalidade de apoiar ações que promovam a educação no período de pandemia.A TV Alterosa Leste se interessou pela parceria e apresentou um mapa de cobertura que agradou ao município, por estar presente no lares da maioria dos valadarenses.Então as aulas, antes limitadas ao ambiente virtual, desde a semana passada chegam às casas dos mais de 20 mil estudantes na cidade pelo canal 13.2, a TV Educação, sinal que pertence à TV Alterosa.“No momento em que todo o Brasil está reaprendendo como educar, nós temos a plataforma, temos o YouTube e hoje temos esta parceria maravilhosa com a TV Alterosa, em que nossos alunos assistem às aulas diariamente, em horários predeterminados, pela televisão”, contou o secretário de educação de Valadares.

Segundo a prefeitura, Valadares é a primeira cidade do país a exibir aulas da educação municipal em TV aberta.