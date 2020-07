'Burocracia dos bancos pode aumentar ainda mais mortalidade de empresas', dispara Zema

Governador Romeu Zema participou de evento virtual na manhã desta sexta (17) (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)









Em seguida, emendou ressaltando a importância das linhas de crédito para a sobrevivência das empresas neste momento. "O desafio no momento é prover oxigênio para as empresas. Não adianta ter um banquete lá na frente se não tem oxigênio agora. E esse oxigênio é a linha de crédito", diz.





Garantiu estar acompanhando a situação das empresas de perto. "Estou acompanhando com entidades como CDL, Fecomércio e Fiemg e não tem sido fácil para os empresários obterem a linha de crédito", defende. Por consequência, os bancos foram alvo de duras críticas do governador. "Estamos insistindo com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para facilitar isso. Tenho conversado com o ministro Paulo Guedes e solicitado a ele que reveja", conta.





A "burocracia e a morosidade" dos bancos, em sua visão, pode piorar a "mortalidade das empresas". "Essa burocracia e morosidade na obtenção de crédito pode fazer com que a mortalidade de empresas seja muito superior ao que estamos esperando. Sobrevive não quem é bom, mas quem tinha reserva e era cauteloso. São coisas diferentes", argumenta.





O governador também aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho do próprio estado, por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). "Aquilo que depende de Minas, do BDMG, estamos disponibilizando. O BDGM tem liberado mais de R$ 2 mi em operações e, como Estado, beneficiando a situação, ao postergar pagamentos", conclui.





Situação do agronegócio





A Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas, Ana Maria Soares Valentini, também esteve presente no evento e aproveitou para da um panorama da situação do agronegócio em Minas. "Estamos firmes para enfrentar a pandemia", diz.





Ela destacou que alguns setores do agronegócio passaram por dificuldades, como o de floricultura, mas que, no geral, o balanço é positivo. "Estamos passando bem. Crescemos bastante nesse semestre, tivemos recorde na produção de grãos e a perspectiva de colher a nossa maior safra de café", conta. A agropecuária correspondeu a 1/3 do PIB de Minas neste semestre, segundo a secretária.





Valentini comemorou o crescimento das exportações, que teve resultados superiores a 2019. Relembrou, também, o sucesso dos frigoríficos frente à crise. "Elaboramos protocolos de segurança desde os primeiros momentos para o setor de proteína animal, granjas e frigoríficos. Isso foi fundamental para que mantivéssemos sem nenhum problema", afirma.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

