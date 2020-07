Motorista morre carbonizado em acidente na MG-423, entre Pitangui e Conceição do Pará

Acidente aconteceu na altura do km 18 da rodovia, no Centro-Oeste de Minas (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) morreu carbonizado, na noite desse domingo (12), depois que dois carros bateram de frente e o veículo onde ele estava pegou fogo na MG-423, entre Pitangui e Conceição do Pará, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Um homem, de 43 anos,, na noite desse domingo (12), depois que dois carros bateram de frente e o veículo onde ele estava pegou fogo na, entre, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.





De acordo com a polícia, após o choque, o carro onde estava a vítima capotou e pegou fogo.



O motorista do outro veículo disse ainda que tentou tirar a vítima de dentro do carro antes que o fogo se iniciasse, mas que não foi possível porque ele estava preso às ferragens.





Também relatou que tentou apagar o fogo, mas as chamas se espalharam rapidamente.





Ele e mais duas ocupantes do carro onde estava foram encaminhados para a Santa Casa de Pitangui pelo Grupo de Resgate Voluntário G3.



Liberação do corpo





O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local do acidente, apagou o fogo e retirou o corpo da vítima de dentro do carro.





A perícia foi chamada para fazer a identificação do corpo que, após a análise, foi liberado para a funerária.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina