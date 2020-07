Sábado em BH tem céu claro; Monte Verde registrou 0 grau durante a madrugada

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

De acordo com o(INMET), o sábado emserá de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca à tarde. A mínima foi de 13 graus, e a temperatura máxima não passa dos 26 graus.

A temperatura mínima registrada hoje emfoi de 0 grau, aferida no distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul do Estado. Já a máxima prevista será de 32 graus, em Montalvânia, no Norte de Minas. Na faixa Leste há predomínio de céu nublado com nevoeiro. O restante do Estado tem céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca.