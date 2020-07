Depois de forte nevoeiro, BH terá sol com nuvens no final de semana

AM





Belo Horizonte amanheceu com muita neblina . O intenso nevoeiro chegou a impedir a visão em certos pontos da capital e arredores. Depois de uma madrugada chuvosa, a Serra do Curral, ponto marcante no horizonte da capital, ficou praticamente encoberta. Assim como o entorno da Lagoa da Pampulha. O mesmo se repetiu na orla de Lagoa Santa.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o nevoeiro é comum nesta época do ano. A combinação entre temperaturas amenas e vento fraco aumenta a umidade e acaba provocando a neblina.





Segundo o Inmet, o fenômeno climático não acarreta riscos à saúde.



Há previsão de mais nevoeiros no sábado, nas regiões Central de Minas, Sul e Zona da Mata.





Em algumas cidades da Região Metropolitana e em BH a chuva chegou à noite. De acordo com a Defesa Civil da capital, a chuva foi forte em alguns momentos das regionais Nordeste, Leste e Centro Sul. O Inmet registrou 10,4 milímetros.





A chuva foi reflexo da passagem de uma frente fria pelo estado. Agora ela segue em direção ao litoral do Espírito Santo, interferindo ainda em algumas regiões de Minas Gerais.

Previsão do tempo

Esta sexta-feira terá chuva no Leste, principalmente na faixa entre Caratinga e Governador Valadares. Nas demais regiões, o tempo ficará parcialmente nublado.

Para o sábado, a previsão para Belo Horizonte é de névoa ao amanhecer e sol e com algumas nuvens. A noite deve ter poucas nuvens. No domingo, a previsão se repete, de sol com algumas nuvens. Não chove.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina