Casal fica perdido em mata na Grande BH e é resgatado pelos bombeiros

Proximidades da Fazenda Poço Verde, em Lagoa Santa, na região onde o casal se perdeu (foto: Reprodução/Google Street View)

O Corpo de Bombeiros resgatou um casal que ficou perdido em uma mata na zona rural de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (3). Segundo a corporação, eles faziam uma trilha de bicicleta e se confundiram em meio à aventura.

O casal acessou a mata, segundo os bombeiros, por meio da Fazenda Pica-Pau. Eles se deslocaram até a região da Fazenda Poço Verde, ainda em Lagoa Santa, onde se perderam.

E a situação poderia se complicar em questão de minutos: o único celular que o casal tinha com sinal telefônico estava com apenas 3% de bateria. Ainda assim, eles conseguiram enviar as coordenadas ao Corpo de Bombeiros.

Militares procuram pelo casal na noite de sexta (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Quando os militares chegaram ao local, encontraram Walter Pereira Soares e Rejane Felipe Batista, ambos de 32 anos, sem ferimentos.

Eles foram resgatados às margens do Rio das Velhas, em uma mata fechada, por volta das 22h. Duas viaturas se deslocaram ao endereço para buscar pela dupla.

As vítimas, após socorro, foram levadas para o Bairro Francisco Pereira, em Lagoa Santa, onde residem.