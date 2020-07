Kalil diz que emprestou medicamentos a hospitais e alfineta: 'Não somos o estado'

Conversei hoje com representantes dos comerciantes. Precisamos vencer o primeiro tempo, contra o vírus, e, no segundo tempo, ajudar a economia. pic.twitter.com/qtXAq2IWem

"Nós pegamos o nosso estoque, que daria para dois, três meses, e emprestamos. Então, nós estamos assumindo um ônus que não é nosso. Nós temos o hospital do Barreiro e o Odilon Behrens. E estamos agindo como se fôssemos o estado. Nós não somos o estado. Nós somos a cidade de Belo Horizonte", alfinetou Kalil. As declarações foram registradas em vídeo gravado durante o encontro do gestor com lojistas , que ocorreu nesta quinta-feira (2).

A reportagem apurou que a Secretaria Municipal de Saúde repassou cerca de 3 mil ampolas de anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares às unidades citadas na gravação, ao Hospital Luxemburgo, entre outras instituições que teriam solicitado os produtos.Os hospitais filantrópicos mineiros acionaram o alerta vermelho para o desabastecimento desde o início de junho, quando a Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais (Federassantas) levou a situação ao conhecimento do Ministério da Saúde. A categoria responde por cerca de 70% de todos dos leitos disponíveis do estado.Na tarde desta sexta-feira (3), o Instituto Mario Penna anunciou que considera o cancelamento de cirurgias oncológicas já agendadas pela dificuldade de adquirir dos insumos em questão - que também são cruciais para a realização de operações e exames variados.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) não comentou as declarações do prefeito. Também não informou se há ações específicas voltada à aquisição de sedativos para os hospitais filantrópicos.

Por meio de nota, alegou que, cabe às “instituições prestadoras de serviços do SUS (caso dos filantrópicos) fazer aquisições de insumos para uso em suas unidades, por meio da remuneração (do estado) aos serviços que são prestados.

O órgão destacou ainda que não há desabastecimento nas unidades geridas pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), “apesar da dificuldade encontrada em algumas entregas pontuais”.

“A SES-MG tem buscado, ao lado de outras secretarias estaduais, soluções junto ao Ministério da Saúde, que deu indicativo de que fará negociações e aquisição no mercado doméstico. Outra iniciativa também tem sido manter diálogo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), buscando cooperação internacional para a compra de medicamentos”, conclui o comunicado.

Diversos municípios da Grande BH do interior de Minas - tais como BH, Contagem, Nova Lima, Ibirité, Santa Luzia, Divinópolis - acompanham com preocupação a falta de sedativos necessários à chamada intubação orotraqueal , procedimento por meio do qual profissionais de saúde induzem aem pacientes com capacidade respiratória comprometida pela infecção viral. Quando disponíveis, as substâncias têm sido apresentado valores reajustados em até 300%, dada a alta demanda, situação relatada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).