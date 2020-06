Homem com faca expulsa passageiro sem máscara de ônibus em BH

No detalhe, homem segura faca que usou para ameaçar passageiro (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Um caso de ameaça assustou passageiros de um ônibus da linha 4802A (Pindorama/Boa Vista) na manhã desta terça-feira em Belo Horizonte. Armado com uma faca, um homem ameaçou outro que estava sem máscara dentro do coletivo.









Ambos os passageiros estavam na parte da frente do coletivo, perto do motorista e dos assentos prioritários. De acordo com a testemunha, a máscara se soltou do rosto do homem de blusa vermelha que aparece no vídeo. Ao ver a situação, o homem de boné branco e máscara do Flamengo manda ele colocar novamente o acessório, que é usado para evitar o contágio pelo novo coronavírus, mas ele se recusa.





Segundo o passageiro que gravou a confusão, diante da recusa, o homem ameaçou o outro com uma faca. Ele mandou o motorista parar para que o passageiro sem máscara desembarcasse. Quando o homem está descendo, ele é chutado pelo agressor. Conforme essa testemunha, ele só desembarcou porque foi ameaçado.





O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar sobre o caso, mas até as 12h15 não havia registro dessa ocorrência. A reportagem também acionou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte (STTR-BH) e aguarda resposta.