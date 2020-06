Cidade mineira tem uma das apostas ganhadoras da Quina milionária

(foto: Divulgação/Caixa)

Cinco apostas acertaram as cinco dezenas premiadas da Quina de São João e vão dividir a bolada de R$ 152.585.916,24. Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, está entre as cidades com ganhadores.

Segundo a Caixa, cada aposta vai levar R$ 30.517.183,25. Os bilhetes premiados também foram registrados nas cidades de Fortaleza (CE), Belém (PA), Cambé (PR) e Cotia (SP).





A quadra teve 1.830 apostas vencedoras e cada uma levará R$ 6.472,20. O próximo concurso será na segunda-feira. O prêmio é estimado em R$ 700 mil, segundo a Caixa Econômica Federal.





Os números sorteados foram 07-17-29-55-78.





O sorteio foi realizado na noite deste sábado, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.





Para apostar na Quina, basta marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O preço de uma aposta simples, com cinco números marcados, custa R$ 2.