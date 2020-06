Quina de São João: Confira os números sorteados neste sábado; prêmio é de R$ 150 milhões

A Caixa sorteou neste sábado (27), um prêmio de R$ 150 milhões da Quina de São João. O concurso especial chega à sua 10ª edição este ano.





As cinco dezenas do concurso 5.299 são: 07-17-29-55-78. A quantidade de ganhadore e o rateio podem ser conferidos aqui





As dezenas foram sorteadas no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

O prêmio não acumula e, caso não haja vencedores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os vencedores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.





Para apostar, basta marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O preço de uma aposta simples, com cinco números marcados, custa R$ 2.