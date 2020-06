Mulher briga, prende ladrão de carne e vira heroína em Ibirité

Na foto, rua do supermercado na cidade de Ibirité (foto: Google Street View/ Reprodução)

Mesmo em meio à crise provovada pelade, há espaço para um ato de bravura, especialmente se tiver sido praticado por uma mulher. Foi justamente o que aconteceu no, em Ibirité, quando um homem tentouuma peça de carne, 1,5 quilo, de, e acabou sendo impedido por uma mulher, que trabalha como fiscal do estabelecimento.O fato aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (26). A mulher, devidamente paramentada com máscara, fazia seu trabalho, de todas as manhãs: um serviço de observação sobre o comportamento de clientes, uma vez que o local já foi furtado inúmeras vezes.Ela estava na porta de entrada do supermercado quando percebeu que um homem, carregando uma, não havia passado pelo caixa e tentava sair pela lateral, onde normalmente o cliente entra para as compras.Imediatamente, a fiscal parou na frente do homem e tentou pegar a peça de carne, que caiu no chão. O supostotentou agredi-la, mas ela reagiu e trocou socos com o homem, que fugiu em desabalada carreira.A mulher foi atrás. Muitos, ao perceberam o fato, correram para a porta e alguns foram atrás, com o intuito de auxiliá-la.Com a ajuda de populares, ela capturou o homem, que foi levado pela polícia para a Delegacia de Ibirité.A mulher foi aplaudida e tratada como heroína.