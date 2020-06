Balsa afunda no Rio Paracatu, no Norte de Minas

Balsa afundou ao fazer a travessia do Rio Paracatu (foto: Reprodução) balsa afundou ao fazer a travessia do Rio Paracatu, perto da foz com o Rio São Francisco, no município de Buritizeiro, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (26). Não houve vítimas. O naufrágio foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais. Umaao fazer a travessia do Rio Paracatu, perto da foz com o Rio São Francisco, no município de, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (26). Não houve vítimas. O naufrágio foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais.









A Delegacia Fluvial da Marinha do Brasil (antiga Capitania dos Portos) de Pirapora (na mesma região) confirmou o acidente e informou que enviou uma equipe até a Remanso do Fogo para apurar as circunstâncias do naufrágio. A delegacia da Marinha alegou que, por enquanto, não pode fornecer informações sobre o caso.





A balsa fazia a travessia do Rio Paracatu conduzindo uma caçamba carregada. A embarcação não suportou o peso e afundou, sem vítimas.





Remanso do Fogo tornou-se um local conhecido por causa da descoberta de gás natural na região – Bacia do Rio São Francisco.



A Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) chegam a fazer pesquisas na região, visando identificar a quantidade de gás existente e levantar a viabilidade econômica da extração. Mas a exploração de gás na Bacia do Rio São Francisco ainda não foi iniciada