Única cidade da Grande BH que estava livre da COVID-19, Taquaraçu de Minas registra caso

A cidade de Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou, nesta quarta-feira (24), seu primeiro caso de COVID-19. O município era o único da Grande BH sem diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus.

A informação foi confirmada pelo prefeito do município, Cidinho Ferreira (PSC). Segundo ele, tudo indica que a vítima, uma mulher de aproximadamente 50 anos, se infectou em Belo Horizonte ou em Santa Luzia, onde esteve recentemente.

“Só temos a lamentar, mas sabíamos que uma hora ou outra isto iria acontecer, porque estamos cercados por cidades em que o vírus está fora de controle e nossa capital já está quase entrando em colapso”, escreveu Cidinho Ferreira no Facebook.

Na edição desta quarta, o Estado de Minas destacou o trabalho feito pela prefeitura da única cidade até então preservada pelo novo coronavírus.

A reportagem ressaltou que o tamanho da população, o ritmo mais calmo do interior e as medidas recomendadas por autoridades e acatadas pela maioria dos cidadãos ajudavam a explicar o sucesso de Taquaraçu de Minas na pandemia.

Desde 20 de março a prefeitura local decretou o fechamento de serviços não essenciais e suspendeu as aulas por tempo indeterminado, além de reforçar medidas de higiene e cuidados pessoais.

Também proibiu, por prazo indefinido, o “acesso às praias, barrancos e afluentes do Rio Taquaraçu”, que corta a cidade, além do acesso para lazer a outra atração turística do município, as lagoas.

Instituiu ainda barreiras sanitárias para controlar o acesso à cidade, a pouco mais de 50 quilômetros de BH, e espalhou faixas e cartazes explicando as restrições.