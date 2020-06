Rodovia MG-050 terá interdição no tráfego e BR-040 terá trechos em sistema de siga e pare e estreitamento

Coronavírus: com recorde de 51 mortes em 24h, Minas totaliza 771 óbitos e 31 mil casos

A concessionária AB Nascentes das Gerais, que administra a rodovia, orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e evitem transitar por este trecho durante o período de operação.

Já a BR-040 passa por uma série de trechos com o tráfego em sistema 'pare e siga' e estreitamento de vias durante toda essa semana, dos dias 22 a 26 de junho.

Trechos no sentido Distrito Federal e Rio de Janeiro serão afetados para estreitamento na altura dos municípios de Paracatu, João Pinheiro, Caetanópolis, Capim Branco, Ribeirão das Neves, Contagem, Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Santos Dumont e Juiz de Fora.

O sistema de 'pare-e-siga' sera adotado em kilometros na altura de Paracatu, Lagoa Grande, João Pinheiro, Curvelo e Cristalina (única em Goias).

As intervenções ocorrem no periodo diurno entre. A programação semanal completa e os kilometrospodem ser encontrados no site da Via-040.