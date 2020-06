Lema da campanha é o #EUACREDITOÉNARAPAZIADA (foto: Foto: Divulgação / SEDESE MG)

Com evidências em torno do aumento do consumo de bebidas alcoólicas neste período de pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) dá início nesta segunda-feira (22) à Semana Estadual de Prevenção às Drogas. Em tempos de isoladomento, a aposta é nas ferramentasvirtuais.



Esses temas estarão presente em várias lives, salas de bate papo e palestras, as quais podem ser acompanhadas pelas páginas da Sedese no YouTube e Facebook.



Foram produzidos, ainda, vários vídeos por influenciadores culturais, esportistas e artísticos, que têm grande alcance entre jovens e adolescentes. Com o tema "Eu acredito é na rapaziada #Prevençãoésoluçãosim", a ação busca sensibilizar a população, especialmente adolescentes e jovens, a evitar o consumo excessivo, além de intensificar a difusão de informações sobre os problemas de saúde decorrentes do uso/abuso de substâncias psicoativas, especialmente o álcool.





Pesquisa coordenada pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Unicamp mostrou que 18% dos 44.062 entrevistados relataram aumento do uso de bebidas alcoólicas durante a pandemia.





Relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), publicado em maio deste ano, aponta que as medidas adotadas pelos governos de todo o mundo para conter a COVID-19 levaram, de alguma forma, à interrupção generalizada do acompanhamento das rotas de tráfico de drogas ilegais, principalmente por via terrestre e aérea.



Vida saudável





"Gostaria de conclamar a população mineira a acompanhar nas mídias sociais da Sedese toda a agenda da Semana Estadual de Prevenção às Drogas, que aposta na perspectiva da promoção da saúde, valorização da vida, da qualidade de vida, de um projeto de vida saudável. É uma aposta na vida!", enfatiza Soraya Romina, Subsecretária de Políticas sobre Drogas da Sedese.



Ela alerta que várias propagandas que têm sido veiculadas em lives acabam incentivando o uso de bebidas alcoólicas. "É muito importante esta ação da Sedese, neste contexto da pandemia de COVID-19, que impõe às pessoas o distanciamento e o isolamento social e traz desafios de toda ordem, em especial, naquilo que se refere à promoção e cuidado com a saúde. Estou dizendo do uso abusivo, especialmente de álcool, neste cenário de pandemia."





A iniciativa conta com a parceria da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred) do Ministério da Cidadania, do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais (Conead), do Instituto João Ayres, do Quarteirão Eletrônico, do Projeto Saúde: Trem Bom D+, do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), dentre outros atores estratégicos.

Veja a programação completa da semana:

Programação completa (foto: Foto: Divulgação / SEDESE MG)