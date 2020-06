Vespasiano ganha nova casa de acolhimento para moradores de rua

Enfrentando uma situação ainda mais complicada com a pandemia do novo coronavírus, as pessoas em situação de rua da Grande BH ganharam uma alento. Uma nova casa de acolhimento voltada para eles já está em funcionamento em Vespasiano.

A previsão é que o novo espaço fique à disposição das pessoas em situação de rua durante três meses, no período do inverno, funcionando todos os dias, das 18h às 8h. Os moradores poderão dormir, se alimentar e fazer a higiene pessoal no local. Cada cidadão acolhido receberá um kit com sabonete, shampoo, creme dental, escova de dentes e toalha.