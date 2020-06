Campanha 'Distribua Amor' arrecadou mais de 50 mil litros de leite

(foto: (Foto: TRE / Divulgação))

A Campanha 'Distribua Amor', do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que ocorreu entre 29 de abril a 28 de maio teve seu balanço final divulgado, e a arrecadação total foi de 50.289 litros de leite longa vida e 1.293 quilos de leite em pó.





14:25 - 12/06/2020 Risoleta Neves intensifica campanha para incentivar a doação de sangue população carente de diversas cidades de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte e municípios da Região Metropolitana. O TRE contou com diversos parceiros para receber e distribuir as doações: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Minas Gerais, Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Grande Oriente do Brasil-MG e Associação dos Servidores do TRE (Astremg). Todo o leite arrecadado foi entregue a entidades ede diversas cidades de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte e municípios da Região Metropolitana. O TRE contou com diversos parceiros para receber e distribuir as doações: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Minas Gerais, Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Grande Oriente do Brasil-MG e Associação dos Servidores do TRE (Astremg).





O objetivo da ação era ajudar pessoas necessitadas durante a pandemia do novo coronavírus. O juiz Nicolau Lupianhes, Ouvidor do TRE e coordenador da campanha, fez questão de 'agradecer aos parceiros da campanha e a todos, indistintamente, que colaboraram e participaram dessa ação humanitária.'



O desembargador Rogério Medeiros, presidente do Tribunal, destacou que 'o Poder Judiciário, além da sua ação fim, pode ter também, enquanto órgão do Estado, uma ação social.' E disse que 'o momento não é de vaidades pessoais, divergências e intolerância. O momento é de diálogo e de ações em comum.'