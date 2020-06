Funcionário da Imbel é a 3ª morte por COVID-19 em Itajubá, no Sul de Minas

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Raimundo era coordenador industrial da fábrica da IMBEL em Itajubá (foto: Divulgação) Itajubá, no Sul de Minas, confirmou nesta terça-feira (16) sua terceira morte causada pela COVID-19. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) confirmou a morte de Raimundo Lourenço Simões, de 53 anos, funcionário da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), empresa vinculada ao Ministério da Defesa.





Raimundo morreu na sexta-feira, dia 12, na Santa Casa de Itajubá, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





De acordo com a nota divulgada pela assessoria de comunicação da Imbel, Raimundo trabalhava na empresa havia 18 anos. Ele foi aprovado em dois concursos e ocupava o cargo coordenador industrial da fábrica de Itajubá.





O boletim epidemiológico da prefeitura de Itajubá também confirmou a morte de Raimundo por COVID-19 nesta terça. O funcionário da Imbel estava no grupo de risco porque apresentava quadro de obesidade e hipertensão grave.





Fábrica suspende trabalho e testa funcionários





Após a morte do funcionário, a Imbel suspendeu as atividades. Os funcionários que continuavam trabalhando durante a pandemia foram liberados para permanecer em casa com licença-remunerada até o dia 24 de junho, considerando o período de incubação de 14 dias para o novo coronavírus.









Carta de pesar da IMBEL pela morte de Raimundo Lourenço Simões, de 53 anos (foto: IMBEL)

Os trabalhadores que tiveram contato com o coordenador industrial Raimundo Lourenço Simões estão sendo submetidos a exames para detecção do vírus.

Mortes por COVID-19 na Regional de Saúde de Pouso Alegre

A morte do coordenador industrial da Imbel foi a 34ª confirmada por complicações do novo coronavírus na Regional de Saúde de Pouso Alegre (veja relação abaixo).





Já o total de pessoas infectadas pelo vírus na regional passou para 996 casos. O total de pacientes já recuperados, sem os sintomas da doença, é de 618.

As 34 mortes da COVID-19 na regional: