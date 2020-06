Estudo inédito prevê pico da COVID-19 para agosto em Minas, com mais de 150 mil infectados

Estudo realizado por uma empresa de saúde e tecnologia prevê que o pico de contaminações da COVID-19 em Minas Gerais ocorrerá em 15 agosto. De acordo com a Funcional Health Tech, o cenário é mais alarmante do que o previsto até agora por outras projeções.

Segundo o levantamento, Minas chegará a 153.549 pessoas contaminadas até agosto, excluindo os mortos e os recuperados. Ou seja, o número corresponde às pessoas que estarão contaminadas naquela data específica e não ao total acumulado de infectados durante todo o período de pandemia.

Segundo o estudo, a quantidade total de contaminados no estado deve ser de 4.793 milhões. Porém,os pesquisadores acreditam que ‘apenas’ 684,8 mil sejam diagnosticadas.

O estudo da Funcional Health Tech foi elaborado a partir do modelo open source (código aberto). A plataforma está disponível (clique aqui) para a realização de análises regionais com suporte da ciência de dados, ajudando gestores locais a definir protocolos mais assertivos de combate ao coronavírus.Organizações públicas e privadas do segmento da Saúde, como operadoras de saúde, hospitais, indústrias farmacêuticas, fornecedores de insumos, profissionais de sustentabilidade, gestores públicos, além da comunidade científica, também podem consultar e customizar as soluções e fazer novas análises a partir do algoritmos já criados.