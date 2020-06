Motorista de app ignora parada obrigatória e bate carro com dois passageiros em Uberaba

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação )

Umacapotou o carro com, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde deste sábado.Segundo os bombeiros, um carro da marca Fiat Mob - conduzido por uma motorista de aplicativo - passou em um local de, possivelmente, acima da velocidade da via. Ele se chocou com um veículo da marca Siena que trafegava pela

No Siena, estava uma motorista estava sozinha e recusou atendimento.



Ainda segundo a corporação, ocupantes do Uber estavam atordoados, mas logo se recuperaram e dispensaram atendimento.



O local do acidente foi isolado e o veículo foi deixado aos cuidados das autoridades policiais e de trânsito.



O Corpo de Bombeiros orienta à população que locais de acidente de trânsito são potencialmente inseguros e podem levar a novos acidentes. Portanto, é importante ter cuidado ao transitar pelo local.



Uma equipe composta por nove bombeiros atenderam a ocorrência.