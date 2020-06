Nem mesmo isolamento impediu que casais selassem namoro ou reatassem

Caroline e Gustavo passaram a se relacionar em dezembro, mas acreditam que a crise do coronavírus, indiretamente, fez com que se aproximassem definitivamente (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Hoje é dia de o amor pedir passagem. Ele pode surgir com você distraído (a), desejando ou à procura. E quando a mágica do encontro se faz presente, não há nada que a detenha. Até mesmo o desafio da pandemia do novo coronavírus não foi capaz de impedir que casais decidissem namorar durante a quarentena. E o gatilho do amor diante do risco da COVID-19 ocorre porque, mesmo confinados, a vida flui, ainda que sob cenários de insegurança, medo, ansiedade.





06:00 - 12/06/2020 Com UTIs lotadas, 97 cidades de Minas vivem sob risco de caos Dia dos Namorados, comemorado hoje, o primeiro da Era COVID-19, muitos casais vão celebrar o afeto conjugal de forma diferente, mas não menos intensa e, para muitos, incrivelmente mais verdadeira. A jornalista Caroline Mércia, de 24 anos, e o engenheiro eletricista Gustavo Rabelo, de 26, decidiram namorar em plena quarentena. Mas a percepção mútua veio um pouco antes: “Nossa história começou em dezembro. Já o conhecia há alguns anos, de vista. Ele é de Carmópolis, e eu, de Piracema, cidades vizinhas. Moramos em BH, mas nos víamos em eventos na região. Eu o tinha nas minhas redes sociais, porém, estava sempre namorando. No fim de 2019, terminei um namoro de dois anos, ele ficou sabendo e, com um dia de solteira, me chamou no WhatsApp. Começamos a conversar”, revela Caroline.



Na mesma semana, se encontraram e, desde então, não pararam. Só que, em fevereiro ele mudou de emprego e foi para Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, trabalhar no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da Petrobras: “Pensei que não teria jeito. Outro estado, seria difícil. Tínhamos tudo para dar certo, ele era meu vizinho em BH, temos um ciclo de amigos em comum. Mas achei que não seria possível construir um relacionamento”, previa a jornalista.





Mas, lembra Caroline, veio o isolamento social. Gustavo teve de trabalhar home office porque é do grupo de risco, tem diabetes, e Caroline também passou a atuar remotamente. Os dois voltaram para o interior de Minas: “Isso fez com que nos aproximássemos mais. Passamos a nos ver no fim de semana, um indo para a casa do outro. O que fortaleceu a relação, porque tive a oportunidade de conhecê-lo como um todo.” Caroline destaca que os encontros são cercados de segurança: “Estou na zona rural, só com meus pais e não saio nem para supermercado. Estamos realmente isolados. Assim como o Gustavo, só com os pais dele e o tempo todo em casa.”





Caroline acredita que, em condições normais, o namoro correria o risco de não vingar, já que Gustavo estaria no Rio. “Talvez nem fôssemos conhecer um ao outro. Deu tudo muito certo, tudo é intenso, sinto que neste momento ficamos mais transparentes e nos conhecemos de fato”. Neste Dia dos Namorados, revela que combinaram um jantar. Vão cozinhar juntos. No cardápio, risoto de alho-poró regado a música e uma sessão de filmes: “Ele sabe fazer de tudo, e eu também cozinho, mas este prato será uma técnica inédita para os dois. E até comprei roupa nova”.