O tráfico deem Belo Horizonte sofreu mais um duro golpe no final da noite desse sábado. Policiais militares do 22º BPM prenderam em flagrante um casal de, identificados como MRR, de 22 anos, e LPM, de 19, e apreendeu 1.800 pinos de cocaína e 1.160 pedras de crack.As prisões aconteceram no Bairro Vera Cruz e foram possíveis a partir da denúncia de um homempor uma viatura. Ele denunciou que aconteceria uma entrega na Avenida dos Andradas, em frente ao Campo do Riviera.Segundo as informações, uma mulher, vestindo blusa de frio rosa e um short jeans, estaria vindo de ônibus de Sabará, com uma entrega para fazer ao referido homem. Osse posicionaram no local, na Avenida dos Andradas esquina com Rua Cocais.Assim quando o ônibus se aproximou, foi dada ordem de parada. Ao adentrarem no veículo, os policiais avistaram, num dos primeiros bancos, uma mulher comdescrita pelo informante. Ao ver os militares, a mulher, LPM, se mostrou nervosa. Ao abordá-la, foi encontrada uma mochila preta, que estava a seus pés, contendo 1.800 pinos de cocaína.A mulher contou que aera para ser entregue a seu namorado, MRR, próximo ao Campo do Riviera, e que ele é que tinha pedido que ela buscasse a 'encomenda' no Bairro Itacolomi, em Sabará.Teve início, então a segunda parte da operação, com os policiais se dirigindo ao campo. MRR, portando uma sacola plástica, foi avistado e ao ver os militares, saiu em disparada. Em determinado instante, atirou a sacola na direção de um matagal.O local, no entanto, já estava cercado por 10 policiais. O homem decidiu, então, se entregar. A sacola foi recuperada e nela havia 1.160 pedras de crack. Os militares confirmaram ainda que o homem já havia cumprido pena pelo mesmo crime, tráfico de drogas.O casal foi conduzido para a delegacia de plantão, na Lagoinha, e neste domingo eles devem ser transferidos para presídios. Ele para o Seresp, na Gameleira, e ela para a Penitenciária de Mulheres Estevão Pinto, no Horto.