Homem perde o controle da direção e enfia carro em poste em Minas

Frente do Golf ficou destruída após a colisão com o poste (foto: Divulgação/PRF)

Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na noite desse sábado (6), em Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele dirigia um Volkswagen Golf na BR-146, onde perdeu o controle da direção e se chocou contra um poste.

Segundo a PRF, a batida aconteceu no Km 514, na altura da cidade de Poços de Caldas, Região Sul do estado.

A vítima ficou presa às ferragens e precisou serA corporação a encaminhou para ade Misericórdia de Poços de Caldas em estado grave.

O veículo que se envolveu no acidente ocupou uma das faixas da BR-146. Ainda assim, não houve interdição do trânsito, de acordo com a polícia.