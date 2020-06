Diretor da Belvitur esclarece pedido de liminar no TJMG e diz que há acordo com shoppings

(foto: Divulgação/Belvitur)





Marcelo Cohen diz que a Belvitur ingressou com liminar destinada a todos os shoppings de Belo Horizonte para cessar o aluguel ainda no começo da pandemia do novo coronavírus. No entanto, um acordo foi feito entre os centros de compras e os lojistas há mais de dois meses. A decisão das administrações dos shoppings contempla a isenção total de aluguel e suspensão de 50% da taxa condominial.





Mesmo com a pandemia, Cohen garantiu que a Belvitur está com todos os compromissos financeiros em dia, tanto com clientes, quanto com fornecedores.





“Estamos com todos os nossos compromissos em dia, todos os nossos boletos, tudo. E foi tudo liberado pelos shoppings. Foi tudo pago. O que o magistrado decidiu agora, já foi liberado há dois meses. Muito melhor do que o magistrado liberou. Os shoppings entenderam que têm que liberar todo o aluguel”, disse Cohen.





Com lojas em praticamente todos os shoppings de Belo Horizonte, a Belvitur é considerada a 5ª maior empresa do segmento de turismo do Brasil. Será anunciado, ainda este mês, a abertura de duas novas unidades na capital mineira. A Belvitur está também fazendo pré-compras de companhias aéreas e de hotelaria para garantir preços exclusivos no segundo semestre.

O diretor da empresa de turismo, esclareceu o pedido que originou aemitida pelo juizda, nessa quarta-feira, que determina a suspensão de 50% do pagamento do aluguel pago à, administradora do. De acordo com Cohen, o centro de compras, seguido por todos os outros da capital mineira,com lojistas antes mesmo do veredito da Justiça.