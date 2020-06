Idosos voltam a ter gratuidade nos ônibus sem restrição de horário em Minas

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D. A. Press) Governo de Minas Gerais revogou nesta quinta-feira (4) uma decisão emergencial de março deste ano, que limitava a gratuidade do transporte coletivo para passageiros acima de 65 anos devido à pandemia do novo coronavírus. As viagens voltam a disponibilizar dois assentos em qualquer horário para essa faixa etária. As máscaras de proteção seguem obrigatórias desde decisão de 7 de maio. revogou nesta quinta-feira (4) uma decisão emergencial de março deste ano, que limitava a gratuidade do transporte coletivo para passageiros acima dedevido à pandemia do novo coronavírus. As viagens voltam a disponibilizar dois assentos em qualquer horário para essa faixa etária. As máscaras de proteção seguem obrigatórias desde decisão de









Os beneficiários devem apresentar documento com foto para ter direito ao acesso gratuito em transportes municipais. No caso de reservas em ônibus de viagens por empresas particulares, o solicitante deve entrar em contato 12 horas antes e apresentar a documentação.





Em Belo Horizonte, capital do estado, uma briga judicial envolvendo a prefeitura já havia barrado uma decisão do Executivo municipal que limitava a gratuidade ao idoso no transporte público em horários de pico durante a pandemia. A decisão da Justiça aconteceu em abril deste ano.

O coronavírus já matou 323 pessoas em Minas e infectou outras 13.034. Idosos e pessoas com deficiências estão inseridas no grupo de risco da doença.