FIQemCasa: Festival Internacional de Quadrinhos de BH será virtual em 2020; veja programação completa

O Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte será virtual em 2020. Por causa da pandemia de COVID-19, o tradicional festival, que chega à sua 21ª edição, terá lives com quadrinistas e animadores, entrevistas com pesquisadores, editores e produtores de conteúdo.





O evento será realizado entre os dias, com um nome que não poderia ser melhor para a ocasião:Todas as lives serão transmitidas pelo canal do Youtube da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte , pelo Facebook Instagram do FIQ . Segundo a organização, todos contarão com intérpretes de libras.