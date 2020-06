Coronavírus: 'blitz' da Saúde aborda mais de 800 carros em BH

Blitz educativa na Avenida Nossa Senhora do Carmo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte, em conjunto com a Guarda Municipal, Polícia Militar (PM) e a BHTrans, realizaram, na manhã desta segunda-feira (1º), uma blitz educativa contra a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul da capital mineira. Com muitos veículos circulando, apesar das recomendações de restrição, a ação acabou provocando lentidão no trânsito. Belo Horizonte, em conjunto com a(PM) e arealizaram, na manhã desta segunda-feira (1º), umacontra a(Sars-Cov-2) na, na altura do, na Região Centro-Sul da capital mineira. Com muitos veículos circulando, apesar das recomendações de restrição, a ação acabou provocando lentidão no trânsito.

Ver galeria . 14 Fotos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )





Na abordagem, além de passar orientações básicas de proteção, os profissionais de saúde mediram a temperatura dos motoristas com um termômetro digital de testa, que não necessita do contato direto com a pele de quem o utiliza, e fizeram perguntas sobre as condições de saúde de cada um. As respostas, anotadas em uma prancheta, vão servir como base para o controle da COVID-19 na capital.

COVID-19 em Belo Horizonte

Segundo o boletim epidemiológico diário divulgado na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Belo Horizonte é a cidade com o maior número de casos (1833) e de óbitos (49) pelo novo coronavírus do estado.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa