PM apreende meio milhão de reais em 'central' do tráfico de drogas em Ibirité

Dinheiro encontrado estava dentro de um baú (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)





No local, encontraram uma mulher de 20 anos com uma máquina de contar dinheiro, material para preparo e comercialização de drogas e uma pistola calibre 38. A residência seria um ponto de reunião da quadrilha, e a mulher informou que o “centro de operações” seria em uma casa em Ibirité.





A polícia foi ao local, no Bairro Serra Dourada, e lá encontrou materiais que indicam a veracidade do depoimento da jovem autuada. A Polícia Militar encontrou 13 barras de maconha, uma barra de pasta base de cocaína, um carro que pertenceria ao suspeito de comandar as ações, uma balança digital e R$ 522 mil em dinheiro, dentro de um baú.





O chefe denunciado não foi encontrado e a polícia segue em busca do rapaz. A mulher de 20 anos foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Betim.

