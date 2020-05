Prorrogadas bolsas de mestrado e doutorado

(foto: Isa Lima/Flickr)





A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) publicou ontem (26) no Diário Oficial "Minas Gerais" ,portaria permitindo que instituições estendam prazo das bolsas, por até três meses. Serão atendidos alunos de mestrado e doutorado, no âmbito do programa de apoio à pós-graduação, que não puderam dar continuidade adequada ao seus cursos devido ao isolamento social.

De acordo com o presidente interino da Fundação, Paulo Sérgio Lacerda Beirão, a medida leva em conta a necessidade de ações para amenizar os impactos negativos da disseminação da Covid-19. "Estamos cientes das dificuldades que a situação de pandemia trouxe para a execução das pesquisas. A medida tem por objetivo, assim, garantir que não haja prejuízo para os bolsistas que não puderam continuar com suas atividades", destaca.